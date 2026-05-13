Наука и технологии

Белые медведи могут исчезнуть: в Арктике появился новый хищник-мутант

медведи, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 14:35 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Арктика теряет границы и обитающие там животные осваивают сушу, пересекаясь с сородичами из лесной зоны. И гролар – гибрид белого и бурого медведя – стал биологическим ответом на климатический кризис, сообщает Zakon.kz.

Белые и бурые медведи разошлись от общего предка около 500 тысяч лет назад. Разная среда обитания и рацион держали их на расстоянии. Но сегодня "занавес" ломается. Белые медведи все чаще выходят на берег в поисках пищи. А бурые медведи продвигаются на север. Границы ареалов пересекаются. И встреча двух физиологически близких зверей в брачный период приводит к появлению потомства. Первые случаи фиксировали в канадской Арктике. Это была не аномалия окраса, а полноценный межвидовой союз.

"Генетическая близость позволяет этим видам давать плодовитое потомство. В отличие от мулов гролары могут размножаться дальше, что создает риск поглощения популяции белых медведей бурыми", – объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

С таянием ледников охотничьи угодья полярного хищника сокращаются – белый медведь больше не король ледяных полей. Он вынужден конкурировать за падаль на побережье. Но там властвует бурый медведь. И в борьбе за пропитание возможны два сценария: конфликт или союз. Инстинкт продолжения рода побеждает.

В итоге появляется межвидовой гибрид Гролар, который хаотично наследует черты обоих родителей. У него могут быть длинные когти лесного жителя, приспособленные для рытья земли. Шея часто остается длинной, как у охотника на тюленей. Шерсть обладает уникальной структурой: она гуще, чем у бурого, но не такая полая, как у белого.

"Мы наблюдаем рождение хищника-универсала. Гролар лучше переносит отсутствие льда, чем его полярный предок. Это попытка системы адаптироваться к жаре", – отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Скрещивание затрагивает и циклы сна. Белые медведи не впадают в полноценную спячку. Бурые проводят в берлоге полгода. Гибриды демонстрируют смешанное поведение. Они снижают активность при экстремальных холодах, но не отключаются полностью.

"Появление таких особей – яркий маркер того, что хозяин тайги осваивает новые рубежи. Экосистема Севера меняется необратимо", – подчеркнул специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Эксперты считают, что постепенное растворение белого медведя в популяции бурого – реальная угроза. Если лед исчезнет, полярный медведь останется лишь в виде примеси в крови южных собратьев.

А в Италии медведи вынуждены были адаптироваться к господству человека на континенте и стали значительно менее агрессивными.

