Скандал вокруг смерти Мэттью Перри: всплыло сокрытие улик и удаление данных

Бывший ассистент Мэттью Перри Кеннет Ивамаса, по данным прокуратуры США, пытался скрыть улики по делу о незаконном обороте кетамина после смерти актера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ со ссылкой на судебные материалы, сразу после смерти звезды сериала "Друзья" он поручил уничтожить флаконы с кетамином, шприцы и документы, а также удалить цифровые данные. Кроме того, он якобы сменил пароли на устройствах Перри.

Прокуратура заявляет, что Ивамаса вводил следствие в заблуждение, отрицая часть своих действий и давая противоречивые показания.

В 2024 году он признал вину по делу о сговоре, связанном с распространением кетамина, повлекшим смерть. Приговор ему должны вынести в среду.

Американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет. Тело звезды сериала нашли 28 октября в его ванной без признаков насильственной смерти. Позднее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.

