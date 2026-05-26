#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
477.48
555.83
6.65
Культура и шоу-бизнес

Скандал вокруг смерти Мэттью Перри: всплыло сокрытие улик и удаление данных

Дело Мэттью Перри: прокуратура раскрыла попытку сокрытия следов, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 20:47 Фото: Instagram/mattyperry4
Бывший ассистент Мэттью Перри Кеннет Ивамаса, по данным прокуратуры США, пытался скрыть улики по делу о незаконном обороте кетамина после смерти актера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ со ссылкой на судебные материалы, сразу после смерти звезды сериала "Друзья" он поручил уничтожить флаконы с кетамином, шприцы и документы, а также удалить цифровые данные. Кроме того, он якобы сменил пароли на устройствах Перри.

Прокуратура заявляет, что Ивамаса вводил следствие в заблуждение, отрицая часть своих действий и давая противоречивые показания.

В 2024 году он признал вину по делу о сговоре, связанном с распространением кетамина, повлекшим смерть. Приговор ему должны вынести в среду.

Американский актер Мэттью Перри, известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья", умер в возрасте 54 лет. Тело звезды сериала нашли 28 октября в его ванной без признаков насильственной смерти. Позднее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с совместным заявлением, в котором почтили память своего коллеги по сериалу "Друзья" Мэттью Перри. А его книга-биография обогнала по продажам мемуары Бритни Спирс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Южной Калифорнии арестовали человека в связи со смертью Мэттью Перри
20:31, 15 августа 2024
В Южной Калифорнии арестовали человека в связи со смертью Мэттью Перри
в деле о гибели Мэттью Перри вновь есть подвижки
08:10, 17 июня 2025
Дело о гибели Мэттью Перри: еще один врач признал свою причастность
Стала известна причина смерти Меттью Пэрри
04:26, 16 декабря 2023
Стала известна причина смерти Мэттью Перри
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/usykaa
20:35, Сегодня
Бывший промоутер Усика ответил, как отнёсся к остановке боя с Верхувеном
Фото: instagram.com/itsurata_
20:05, Сегодня
Экс-защитник сборной Японии может продолжить карьеру в КПЛ
Фото: WTA
19:35, Сегодня
Арина Соболенко рассказала, что для неё значат надетые на турнирах дорогие украшения
Чемпионат Азии по борьбе до 23 лет
19:30, Сегодня
Казахстан уступил лидерство в медальном зачёте ЧА до 23 лет, хотя выиграл четыре "золота"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: