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Мир

Погиб еще один альпинист: знаменитая гора "забрала" семь жизней за неделю

Альпинисты, снег, спуск, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 04:30 Фото: magnific
Российские спасатели провели повторную поисковую операцию на горе Эльбрус. Найдено тело еще одного погибшего альпиниста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи.

"Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей МЧС России установлено, что один альпинист скончался. В настоящее время осуществляется эвакуация второго участника восхождения", – отметили в ведомстве.

На место происшествия прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Однако непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили эвакуировать тело погибшего. 27 июля в 08:00 по казахстанскому времени планируется спуск тела погибшего альпиниста.

Это не первый трагический инцидент на Эльбрусе за неделю. До этого сообщалось о гибели пяти иностранных альпинистов – граждан Боснии и Герцеговины, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы.

Ранее мы писали о том, как альпиниста из СНГ бросил на восьмитысячнике Непала гид.

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Аксинья Титова
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