Погиб еще один альпинист: знаменитая гора "забрала" семь жизней за неделю

Российские спасатели провели повторную поисковую операцию на горе Эльбрус. Найдено тело еще одного погибшего альпиниста, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике, поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5300 м (хижина Red Fox) группа альпинистов попросила о помощи.

"Два альпиниста из Ставропольского края и Тульской области зарегистрировали свой маршрут. По прибытии спасателей МЧС России установлено, что один альпинист скончался. В настоящее время осуществляется эвакуация второго участника восхождения", – отметили в ведомстве.

На место происшествия прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Однако непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили эвакуировать тело погибшего. 27 июля в 08:00 по казахстанскому времени планируется спуск тела погибшего альпиниста.

Это не первый трагический инцидент на Эльбрусе за неделю. До этого сообщалось о гибели пяти иностранных альпинистов – граждан Боснии и Герцеговины, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы.

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