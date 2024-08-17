В Гонконге панда стала мамой двойняшек после десяти лет неудач
Как сообщается на официальной странице в Facebook гонконгского зоопарка Ocean Park Hong Kong, панда не могла забеременеть и выносить детеныша более десяти лет.
Ин Ин родила двух малышей рано утром в четверг, 15 августа, накануне своего 19-летия.
Представитель Ocean Park в Гонконге сообщил, что в пересчете на человеческие годы возраст Ин Ин соответствует 57 годам. Детеныш женского пола появился на свет весом 122 г, а мужского – весом 112 г – это первые детеныши гигантской панды, родившиеся в Гонконге. Папой стал самец Ле Ле, с которым Ин Ин познакомилась в 2007 году.
Фото: facebook/hkoceanpark
Ранее Ин Ин перенесла несколько неудачных беременностей. Последняя тоже проходила с осложнениями. Панда переживала перепады настроения и большую часть времени просто лежала на земле.
После родов у Ин Ин была очень низкая температура тела и практически отсутствовал аппетит. Представители парка отметили, что гигантским пандам сложно размножаться в неволе. Сейчас возрастная мама и ее малыши находятся под пристальным наблюдением сотрудников зоопарка.
Фото: facebook/hkoceanpark
Известно, что период размножения у гигантских панд случается лишь раз в году, он длится от одного до трех дней. В естественной среде бамбуковые медведи предпочитают жить поодиночке.
Весной появились кадры видео, как в китайском городе Чунцин две панды на глазах у посетителей напали на сотрудницу зоопарка.