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Илон Маск предрек США массовый голод

Маск, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 09:16 Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Илон Маск предрек США массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США. Речь идет о том, что если Харрис претворит в жизнь свою программу по ограничению цен на продукты, то в этом случае Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.

Маск прокомментировал публикацию локаничным:

"Точный вывод".

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии на этот пост претендует Дональд Трамп. От демократов – вице-президент Камала Харрис. Действующий президент Джо Байдент решил выйти из гонки за главное кресло Америки. Он заявил об этом 21 июля 2024 года.


Андрей Дюсупов
Маск Илон США 2024 год Выборы Президенты
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