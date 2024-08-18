Илон Маск предрек США массовый голод в случае победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в социальной сети Х он сделал репост сообщения финансового эксперта, который описал развитие ситуации в продовольственном секторе США. Речь идет о том, что если Харрис претворит в жизнь свою программу по ограничению цен на продукты, то в этом случае Штаты перестанут существовать как государство, а американское население охватит массовый голод, так как продовольственная индустрия страны потерпит крах из-за нерентабельности.

Маск прокомментировал публикацию локаничным:

"Точный вывод".

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии на этот пост претендует Дональд Трамп. От демократов – вице-президент Камала Харрис. Действующий президент Джо Байдент решил выйти из гонки за главное кресло Америки. Он заявил об этом 21 июля 2024 года.



