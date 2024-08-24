В России медведица набросилась на дрессировщика прямо во время шоу

Российский цирк Моретти гастролировал в Бийске, когда произошло ЧП. Медведица ехала на гироскутере, но в какой-то момент резко сорвалась с него и кинулась на дрессировщика, сообщает Zakon.kz.

По информации "Газета.Ru", животное опрокинуло артиста на пол и навалилось сверху. Зрители уверяют, что хищница разорвала циркачу руку и ему вызвали скорую. Однако в цирке заявили, что помощь артисту не понадобилась.

Руководитель программы цирка Моретти Никита Михайлов опроверг информацию о госпитализации дрессировщика после нападения. Он отметил, что артист подождал, пока животное успокоится, а затем продолжил представление.

"У Сергея всегда достаточно близкий контакт с животными, но вот что-то на представлении вчера, видимо, пошло не так – уже под конец номера медведица сорвалась на Сергея, поборолась с ним. Но в итоге Сергей встал, взял ее на поводок, специально не сопротивлялся. Он полежал, подождал, пока медведица успокоится, встал, дальше доработал с ней номер, закрепил это все поцелуем и все – представление продолжилось в штатном режиме", – сказал он.

По словам мужчины, напавшая на дрессировщика медведица – его любимица и "самая яркая артистка" цирка. Михайлов добавил, что таким образом животное могло выразить свои эмоции.

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