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Владимир Жириновский годами ранее "напророчил" Дурову проблемы в Европе

Жириновский высказался о Дурове, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 03:56 Фото: wikipedia
В октябре 2018 года ныне покойный российский депутат Владимир Жириновский поздравил основателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова с днем рождения, призвав его вернуться на родину, сообщает Zakon.kz.

Лидер ЛДПР назвал Павла "русским Цукербергом".

"Паша, дорогой, с днем рождения тебя. Ты – молодец, ты практически наш русский Цукерберг. И мы все пользуемся созданными тобою сетями "Вконтакте" и Telegram. Сколько еще времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля".Российский депутат Владимир Жириновский

Политик пояснил, что на родине Павла, в России, и интереснее, и веселее, и все здесь чувствуют себя большой теплой семьей.

"День рождения, Паша, хороший повод задуматься, а не пора ли вернуться? Тебя ждут родные берега", – обратился Жириновский к Дурову.

Дуров покинул Россию в 2014 году и заявил, что не собирается возвращаться. В 2016 и 2017 годах он входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. В 2018 году журнал оценил его состояние в 1,7 млрд долларов.

25 августа создателя мессенджера Telegram, 39-летнего миллиардера Павла Дурова задержали жандармы Жандармерии воздушного транспорта в аэропорту Парижа. Среди предварительных обвинений: терроризм, отмывание денег, наркотрафик.

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