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Посольство России во Франции проясняет ситуацию вокруг Дурова

Павел Дуров, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 09:34 Фото: Instagram/durov
Российское посольство во Франции предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации вокруг Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

При этом его представители в диппредставительство не обращались, пишет ТАСС.

"В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена. Дипломаты начали эту работу задолго до обращения Даванкова", – указали в дипведомстве.

Напомним, Дуров имеет паспорта минимум четырех стран. Помимо французского и российского, у него есть гражданства карибского государства Сент-Китс и Невис, которое нередко выдают за инвестиции в экономику страны, а также гражданство ОАЭ.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков предложил временно заблокировать сайты французских компаний. Это предложение поступило в ответ на задержание в Париже Павла Дурова.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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