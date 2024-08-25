Почему "Хезболла" отложила удар по Израилю
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Генеральный секретарь ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насрулла заявил о том, что удар по Израилю в ответ на совершенное в начале июля убийство военного командира движения Фуада Шокра в пригороде Бейрута был отложен по ряду причин, сообщает Zakon.kz.
В частности, по его словам, удар отложили из-за максимальной мобилизации США и Израиля.
"Ответ "Хезболлы" на убийство Фуада Шокра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в секторе Газа", – цитирует Насруллу телеканал al Manar.
Также он добавил, что удар был неотвратимым, а его ожидание стало "частью наказания" Израиля.
Ранее сообщалось, что в Израиле 25 августа ввели чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов.
Напомним, в результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек.
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