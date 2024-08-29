Павла Дурова могут вновь поместить под стражу

Член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова заявила о том, что судебные власти, в случае попытки сооснователя Telegram Павла Дурова покинуть Францию, могут поместить его под стражу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, следствие продлится не менее трех месяцев. Парижский суд между тем уже изъял у Дурова все паспорта на данный период, то есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем.

"Ни одно из предъявленных Дурову обвинений не предусматривает более 10 лет тюрьмы, но и такой срок маловероятен", – заявила адвокат.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

28 августа суд в Париже освободил Дурова из-под стражи под залог.

Ордер на арест также был выдан и в отношении его брата и соучредителя соцсети Николая.

29 августа сооснователь Telegram стал участником еще одного расследования.