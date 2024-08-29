Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Павла Дурова могут вновь поместить под стражу

основатель Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:25 Фото: Instagram/durov
Член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова заявила о том, что судебные власти, в случае попытки сооснователя Telegram Павла Дурова покинуть Францию, могут поместить его под стражу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, следствие продлится не менее трех месяцев. Парижский суд между тем уже изъял у Дурова все паспорта на данный период, то есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем.

"Ни одно из предъявленных Дурову обвинений не предусматривает более 10 лет тюрьмы, но и такой срок маловероятен", – заявила адвокат.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

28 августа суд в Париже освободил Дурова из-под стражи под залог.

Ордер на арест также был выдан и в отношении его брата и соучредителя соцсети Николая.

29 августа сооснователь Telegram стал участником еще одного расследования.

Читайте также

основатель Telegram
Павла Дурова могут вновь поместить его под стражу
Елена Беляева
Россия Дуров Павел Париж Франция 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан
Министр спорта высказался об отказе от участия в Олимпиаде Рыбакиной и Путинцевой
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Павла Дурова официально выдвинули на Нобелевскую премию
Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, микрозайм, кредит, оплата, платеж, займ, микрокредит, долг, долги
Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Минобороны предупредило казахстанцев о возможном введении ограничительных мер в пяти регионах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: