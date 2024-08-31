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Семь детей погибли от волков в индийском городе

Нападение волков в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 08:17 Фото: pixabay
По словам официальных лиц, в индийском городе Уттар-Прадеше в результате нападения шести волков погибли 7 детей и женщина, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, один из волков стаи, которая убила восемь человек в лесном районе на севере Индии, был пойман 29 августа.

Жертвы, семеро детей и женщина, были убиты волками за последние шесть недель в районе Бахрайч индийского штата Уттар-Прадеш.

Тысячи людей в округе не спали ночами с момента первого нападения 17 июля, когда годовалый мальчик был убит волками в деревне Сикандарпур.

Во время второго нападения неделю спустя волки схватили трехлетнюю девочку со двора, где она спала ночью. Ее сильно изуродованные останки были обнаружены на близлежащем поле.

Еще шесть человек погибли в результате подобных нападений в течение следующих нескольких недель, когда волки пробирались во дворы людей, которые спали вне своих домов. В сельской Индии люди часто спят на улице, чтобы спастись от летней жары.

В результате последнего нападения 27 августа вечером погиб младенец.

В четверг представители лесного департамента Уттар-Прадеш заявили, что поймали одного волка из шести. Животное усыпили и отправили в зоопарк. Еще трое были пойманы ранее, но двое остаются на свободе, сообщают представители власти.

Ранее появилась информация, что в России медведица набросилась на дрессировщика прямо во время шоу.

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