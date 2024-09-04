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Активист из Ганы установил рекорд обнимаясь с деревом

Деревья, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 03:30 Фото: guinnessworldrecords
Защитник природы Абдул Хаким Авала установил рекорд по самому длительному объятию с деревом, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта Книги рекордов Гиннесса, эко-активист продержался 24 часа. По словам Авалы, деревья – это важнейший ресурс, от которого зависит все человечество.

"Попытка как можно дольше обнимать дерево означает для меня важную задачу по сохранению человеческой жизни путем сохранения деревьев", – сказал рекордсмен.

Он пообещал посадить 1461 дерево – по количеству минут своего рекорда. 23-летний мужчина надеется, что к высадке присоединятся все граждане Ганы. По его мнению, это поможет в борьбе с опустыниванием страны.

А в Намибии из-за засухи планируют убить более 80 слонов.

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