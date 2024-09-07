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В России отреагировали на обещания Трампа снять санкции

санкции, Россия, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2024 16:00 Фото: Zakon.kz
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на обещание Дональда Трампа снять с России санкции в случае своей победы на президентских выборах в США, сообщает Zakon.kz.

Ранее кандидат от Республиканской партии Трамп заявил, что считает рестрикции опасными для самой Америки и доллара. Медведев высказался в Telegram-канале по поводу обещания экс-главы США весьма скептически.

"Любой президент США сохранит санкции против России, ни от одного кандидата на этот пост не стоит ждать сюрпризов. При всей своей кажущейся "несистемности" Трамп в конечном счете – системный персонаж", – пояснил российский политик.

По оценке зампреда СБ РФ, для республиканца как прагматика вред американских санкций доллару не настолько силен, "чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state, которое гораздо сильнее любого Трампа". Он резюмировал, что для всей Росиии "sanctions forever" ("санкции навсегда").

Ранее стало известно, что суд в Нью-Йорке перенес с 18 сентября на 26 ноября 2024 года вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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