Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по "Хезболле"
Как пишет портал Kan, это решение, утвержденное министрами, значительно расширяет полномочия ЦАХАЛ в регулировании гражданской активности. В частности, военные теперь могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений и вводить дополнительные меры, необходимые для защиты населения.
Также сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где "Хезболла" хранит оружие, утверждая, что ракеты движения размещены в домах мирных жителей, что представляет угрозу для безопасности Израиля.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.
Позже стало известно, что число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50.