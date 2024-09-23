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Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по "Хезболле"

Израиль ввел особое чрезвычайное положение на фоне ударов по &quot;Хезболле&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 23:09 Фото: pixabay
Израильские власти 23 сентября ввели особое положение в сфере гражданской обороны по всей территории страны на фоне ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам шиитского движения "Хезболла", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Kan, это решение, утвержденное министрами, значительно расширяет полномочия ЦАХАЛ в регулировании гражданской активности. В частности, военные теперь могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений и вводить дополнительные меры, необходимые для защиты населения.

Также сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана с призывом покинуть районы, где "Хезболла" хранит оружие, утверждая, что ракеты движения размещены в домах мирных жителей, что представляет угрозу для безопасности Израиля.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек.

Позже стало известно, что число погибших в результате авиаудара Израиля по столице Ливана выросло до 50. 

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