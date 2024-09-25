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Финал Кубка Лиг 2024: "Женис" встретится с "Астаной"

Финал Кубка лиг 2024: &quot;Женис&quot; встретится с &quot;Астаной&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 22:04 Фото: Instagram/fca.astana
25 сентября в Алматы прошли полуфинальные матчи дебютного футбольного турнира Кубка Лиг Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В первом поединке "Кайрат" принимал "Женис", а во втором – "Астана" встречалась с семейским "Елимаем". Оба полуфинала завершились вничью в основное время и победителей пришлось определять в серии послематчевых пенальти.


В матче "Кайрат" – "Женис" удача сопутствовала столичному клубу: в серии пенальти "Женис" победил со счетом 3:2. В другом полуфинале "Астана" одержала победу над "Елимаем" также в серии 11-метровых ударов со счетом 3:1.

Таким образом, в финале Кубка Лиг 2024 встретятся два столичных клуба – "Женис" и "Астана", которые разыграют титул первого победителя этого турнира​. 

Ранее сообщалось, что Вячеслав Буцаев 25 сентября стал новым главным тренером столичного клуба "Барыс". 

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Алматы Астана ФК Кайрат ФК 2024 год Футбол
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