Финал Кубка Лиг 2024: "Женис" встретится с "Астаной"

25 сентября в Алматы прошли полуфинальные матчи дебютного футбольного турнира Кубка Лиг Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В первом поединке "Кайрат" принимал "Женис", а во втором – "Астана" встречалась с семейским "Елимаем". Оба полуфинала завершились вничью в основное время и победителей пришлось определять в серии послематчевых пенальти.





В матче "Кайрат" – "Женис" удача сопутствовала столичному клубу: в серии пенальти "Женис" победил со счетом 3:2. В другом полуфинале "Астана" одержала победу над "Елимаем" также в серии 11-метровых ударов со счетом 3:1.

Таким образом, в финале Кубка Лиг 2024 встретятся два столичных клуба – "Женис" и "Астана", которые разыграют титул первого победителя этого турнира​.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Буцаев 25 сентября стал новым главным тренером столичного клуба "Барыс".