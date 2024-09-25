Финал Кубка Лиг 2024: "Женис" встретится с "Астаной"
Фото: Instagram/fca.astana
25 сентября в Алматы прошли полуфинальные матчи дебютного футбольного турнира Кубка Лиг Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В первом поединке "Кайрат" принимал "Женис", а во втором – "Астана" встречалась с семейским "Елимаем". Оба полуфинала завершились вничью в основное время и победителей пришлось определять в серии послематчевых пенальти.
В матче "Кайрат" – "Женис" удача сопутствовала столичному клубу: в серии пенальти "Женис" победил со счетом 3:2. В другом полуфинале "Астана" одержала победу над "Елимаем" также в серии 11-метровых ударов со счетом 3:1.
Таким образом, в финале Кубка Лиг 2024 встретятся два столичных клуба – "Женис" и "Астана", которые разыграют титул первого победителя этого турнира.
Ранее сообщалось, что Вячеслав Буцаев 25 сентября стал новым главным тренером столичного клуба "Барыс".
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