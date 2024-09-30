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Новая Зеландия установила мировой рекорд по самому массовому танцу хаке

Новая Зеландия установила мировой рекорд по самому массовому танцу хаке, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 07:15 Фото: DJ MILLS/AFP/Getty Images
29 сентября 2024 года Новая Зеландия побила мировой рекорд по самому массовому танцу хака: более 6000 человек исполнили легендарный военный танец маори, свергнув Францию с пьедестала, сообщает Zakon.kz.

Хака (маори haka) – ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди и выкрикивают аккомпанемент.

Рекорд был побит с оглушительным грохотом на регбийном стадионе "Иден Парк" в Окленде, где тысячи мужчин, женщин и детей вышли на поле, чтобы исполнить традиционный танец.

Таким образом, 6531 участник исполнил хаку "Ка Мате" – танец, ставший знаменитым благодаря регбийной команде All Blacks, которая исполняет его непосредственно перед тестовыми матчами.

До этого времени мировой рекорд удерживала Франция с сентября 2014 года, когда 4028 человек хлопали себя по бедрам и выкрикивали кричалку после матча по регби в городе Брив-ла-Гайард на юго-западе Франции.

Организаторы из Окленда надеялись, что число участников достигнет 10 000 человек, но, тем не менее, были рады, что рекорд был побит Новой Зеландией, где хака считается национальным достоянием.

Недавно казахстанцы тоже побили свой рекорд. За три летних месяца казахстанцы посетили Турцию 440,4 тыс. раз, несмотря на то, что цены на отдых в этой стране в годовом выражении к августу выросли почти на 40%.

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