Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

У берегов африканского Джибути затонули две лодки с мигрантами

У берегов африканского Джибути затонули две лодки с мигрантами, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 05:59 Фото: pixabay
45 мигрантов погибли в результате крушения двух кораблей у берегов восточноафриканского государства Джибути, многие до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, международная организация по миграции сообщила в сообщении на X, что лодки покинули Йемен с 310 людьми на борту, и на данный момент спасено 32 выживших.

В ведомстве также добавивили, что они оказывают поддержку государственным службам по чрезвычайным ситуациям в проведении поисково-спасательных операций.

Ранее сообщалось, что половина населения Гаити голодает из-за деятельности банд. В новом отчете говорится, что 5,41 млн человек на Гаити испытывают "высокий уровень острой нехватки продовольствия".

Читайте также

В Таиланде в результате возгорания школьного автобуса погибли 25 человек
Из-за возгорания школьного автобуса в Таиланде погибли 25 человек
На Гаити разразился голод
Половина населения Гаити голодает из-за деятельности банд
Каждый третий австралиец выбрасывает ненужную одежду в мусор
Каждый третий австралиец выбрасывает ненужную одежду на свалку – исследование
Аксинья Титова
Африка 2024 год Корабли Мигранты Смертность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Зодиакальные требования: почему Девы, Скорпионы и Козероги так строги
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль: что известно к этому часу
Вспышка на Солнце, магнитные бури на Земле
Крупная вспышка произошла на Солнце: Землю может "затрясти" в ближайшие дни
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: