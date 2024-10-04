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Инцидент возле порта Китуку вызвал массовое беспокойство в Конго

Конго, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 03:03 Фото: X/TabaroJCroix
Перевернувшееся судно с пассажирами в Конго продолжает вызывать беспокойство местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в нескольких сотнях метров от порта Китуку. Об этом пишет NPR.

Сообщается, что 78 человек погибли и десятки пропали без вести. Всего на судне, предположительно, находились 278 пассажиров.

Конго, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 03:03

Фото: Х/Puntlandmirror

Конго, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 03:03

Фото: Х/TabaroJCroix

А у берегов Калифорнии обнаружили останки "Корабля-призрака Тихого океана".

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