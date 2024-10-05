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Пара посетила Диснейленд и обманула правительство США на 500 тысяч долларов

Диснейленд , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 14:12 Фото: instagram/disneylandparis
Влюбленная пара американцев стала фигурантами судебного разбирательства. За несколько лет они 31 раз посетили Диснейленд и нанесли многотысячный ущерб государству, сообщает Zakon.kz.

61-летний американец, будучи главой контрактного подразделения армии в Массачусетсе, использовал связи и нанял свою подругу в качестве помощницы, пишет New York Post. Женщина выполняла бесполезные функции с 2014 по 2018 год. За свое "безделье" она получала зарплату более 487 тысяч долларов.

Помимо Диснейленда, аферисты посещали и другие места. Парочка не отказывала себе в дорогих отелях, отдыхе у бассейна и прочих прелестях жизни во время "рабочих" поездок. Мужчина скрывал характер своих путешествий и возмещал расходы, подделывая документы.

Однако в 2020 году мошенников задержали. Мужчину на год и один день заключили под стражу и обязали выплатить около 487 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.

Ранее на парк "Дисней Уорлд" пожаловались из‑за отказа выдавать спецпропуск Disability Access Service посетителям с особыми потребностями.

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