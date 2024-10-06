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Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров

рейтинг самых высокооплачиваемых мировых лидеров, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:44 Фото: pixabay
Самым высокооплачиваемым мировым лидером признали премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга, зарплата которого составляет около 1,69 млн долларов США в год, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Forbes со ссылкой на подсчеты PoliticalSalaries, второе место в рейтинге высокооплачиваемых мировых лидеров занял президент Швейцарии Виола Амхерд с зарплатой в 569,5 тыс. долларов в год. Третью строчку списка занял премьер Австралии Энтони Албаниз, получающий 412,5 тыс. долларов в год.

Между тем, президент США Джо Байден с годовым доходом в 400 тыс. долларов занял четвертое место.

Далее по списку:

5 место – канцлер Австрии с зарплатой 316,7 тыс. долларов в год;

6 место – премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон с годовым доходом 310,5 тыс. долларов в год;

7 место – премьер Канады Джастин Трюдо с зарплатой 310,5 тыс. долларов в год;

8 место – канцлер Германии Олаф Шольц с годовым доходом 293,3 тыс. долларов;

9 место – премьер Японии Сигэру Исиба с зарплатой 276,4 тыс. долларов в год;

10 место – премьер Ирландии Саймон Харрис с годовым доходом 267,3 тыс. долларов.

Отметим, что президент Казахстана в списке не указан вовсе, однако без указания даты, когда стала известна эта информация, а также без указания имени указан некий казахстанский премьер, который, по версии издания, получает 30 тыс. долларов в год.

Ранее сообщалось, что доходы работающих граждан Казахстана выросли почти на четыре процента.

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