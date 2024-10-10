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11 румынских паломников попали в греческую больницу после употребления ядовитых грибов

11 румынских паломников попали в греческую больницу после употребления ядовитых грибов , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 07:59 Фото: pixabay
Греческие власти сообщают, что группа из 11 румынских паломников, посетивших греческую православную монашескую общину на горе Афон, попала в больницу с пищевым отравлением после употребления в пищу лесных грибов во время похода, сообщает Zakon.kz.

Группа из 11 румынских паломников, посетивших греческую православную мужскую монашескую общину на горе Афон, попала в больницу с пищевым отравлением после употребления в пищу лесных грибов во время похода.

Власти полуавтономного сообщества на севере Греции заявили, что жизни ни одного из мужчин не угрожает опасность. В среду они проходили лечение в больницах в Халкидиках, недалеко от горы Афон и Салониках.

Полиция сообщила, что группа остановилась в ските – небольшой общине, которая находится под юрисдикцией монастыря – Святой Анны. Они отправились в ночной поход на гору, где собрались и съели лесные грибы на ужин.

После этого им стало плохо, и когда утром 9 октября они вернулись в скит, их отвезли на лечение в больницу.

Хотя многие лесные грибы съедобны, требуются глубокие знания и навыки, чтобы отличить их от ядовитых разновидностей, многие из которых очень похожи на безвредные грибы.

Гора Афон и ее монастыри позднего средневековья являются популярным местом паломничества со всего православного мира.

Ранее появилась информация, что имама выслали из Италии из-за высказываний о палестино-израильском конфликте.

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