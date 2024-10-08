Имама выслали из Италии из-за высказываний о палестино-израильском конфликте

МВД Италии приняло решение выслать из страны имама пакистанского происхождения Зульфикара Кана, который работал в мечети в Болонье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Corriere della Sera, мужчина разделял и проповедовал радикальные исламские позиции, а также выражал поддержку экстремистскому палестинскому движению ХАМАС. По утверждению МВД, он мог способствовать распространению террористических тенденций.

Уточняется, что внимание властей имам привлек к себе еще в 2023 году, когда начал проявлять "растущий идеологический фанатизм" и обращаться к радикальному исламу. В ноябре 2023 года после атаки ХАМАС 7 октября он обвинял иностранные государства в поддержке сионизма.

Между тем имам утверждает, что подвергается преследованию только за то, что, будучи религиозным лидером, выражает собственное мнение о палестино-израильском конфликте.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. ЦАХАЛ вытеснила боевиков с территории Израиля, ответила мощным ударом по сектору Газа и взяла его в осаду.

Конфликт затронул не только сектор Газа, но и ближайшие страны.

1 октября 2024 года танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках наземного вторжения в Ливан вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны.



5 октября Израиль подтвердил, что Иран попал ракетами по базам BBC, и сделал заявление.

6 октября израильтян предупредили о возможных терактах накануне годовщины нападения ХАМАС.