Казахстанские военные прибыли на Голанские высоты
По информации Минобороны РК, они долетели из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, затем на автомобилях добрались до точки назначения.
Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих. На базу также доставили военную технику и имущество, "предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами".
16 марта личный состав национального контингента займется размещением и обустройством.
Фото: Минобороны РК
"Все идет по плану. В воскресенье проведем занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку", – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.
В Министерстве обороны считают, что участие в подобных миротворческих миссиях повышает боевые навыки военных.
Фото: Минобороны РК
"Участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих. Особенность этой миссии – в самостоятельности. Раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран", – говорится в сообщении Минобороны.
Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КАМАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей, заключили в министерстве.
Фото: Минобороны РК
14 марта в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы прошли торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах".