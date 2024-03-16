Казахстанские военные прибыли на Голанские высоты

Миротворцы из числа Вооруженных сил РК добрались до миротворческой базы Фауар, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны РК, они долетели из Казахстана в столицу Сирии Дамаск, затем на автомобилях добрались до точки назначения.

Казахстанский отряд состоит из 139 военнослужащих. На базу также доставили военную технику и имущество, "предназначенное для выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами".

16 марта личный состав национального контингента займется размещением и обустройством.

Фото: Минобороны РК

"Все идет по плану. В воскресенье проведем занятия с личным составом по содержанию задач, стоящих перед миротворцами, а в понедельник уже начнем их практическую отработку", – уточнил командир казахстанского миротворческого контингента подполковник Жигер Аипов.

В Министерстве обороны считают, что участие в подобных миротворческих миссиях повышает боевые навыки военных.

Фото: Минобороны РК

"Участие в миротворческих миссиях – важный компонент обучения, способствующий повышению боевой выучки военнослужащих. Особенность этой миссии – в самостоятельности. Раньше наш миротворческий контингент проходил службу в составе подразделений других стран", – говорится в сообщении Минобороны.

Подразделение оснащено бронированными колесными машинами, КАМАЗами, микроавтобусом и внедорожниками, необходимыми для патрулирования в зонах ответственности, организации блокпостов, охраны миротворческой базы и обеспечения соблюдения мирных договоренностей, заключили в министерстве.

Фото: Минобороны РК

14 марта в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы прошли торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах".