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Мир

Готовил покушение на Трампа и убил родителей: в США предъявили обвинения подростку

США, покушение на Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 14:55 Фото: Х/KABBFOX29
Американские спецслужбы подозревают подростка в убийстве родителей и хищении у них 10 тысяч долларов для подготовки покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Историю расследования 12 апреля рассказали на телеканале ABC News.

"17-летний подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые" для убийства президента Дональда Трампа", — говорится в материале.

Парня задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел. При проверке мобильного телефона подозреваемого полиция нашла материалы нацистского характера, имеющие отношение к радикальной сатанинской секте. Кроме того, у подростка также нашли документы, предположительно, написанные им самим, с призывом к покушению на американского лидера и началу революции.

Специалисты настаивают на том, что у парня могли быть сообщники, с которыми он держал контакт. Также известно, что он купил беспилотный летательный аппарат и взрывчатое вещество, чтобы использовать их для покушения.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо по касательной. Вторая попытка была совершена 15 сентября: произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий. Преступников в обоих случаях задержали.

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Андрей Дюсупов
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