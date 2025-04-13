Готовил покушение на Трампа и убил родителей: в США предъявили обвинения подростку

Американские спецслужбы подозревают подростка в убийстве родителей и хищении у них 10 тысяч долларов для подготовки покушения на президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Историю расследования 12 апреля рассказали на телеканале ABC News.

"17-летний подросток из Висконсина, предположительно, убил своих родителей, чтобы "получить финансовые средства и автономию, необходимые" для убийства президента Дональда Трампа", — говорится в материале.

Парня задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел. При проверке мобильного телефона подозреваемого полиция нашла материалы нацистского характера, имеющие отношение к радикальной сатанинской секте. Кроме того, у подростка также нашли документы, предположительно, написанные им самим, с призывом к покушению на американского лидера и началу революции.

Neo-Nazi teen kills parents in a plot to assassinate #Trump and save 'White race' pic.twitter.com/BOymNBoEBO#Nikita_Casap, 17, murdered his mother & stepfather in #Wisconsin & stole their money to fund an attack on Trump, hoping to spark a 'revolution.'

He now faces murder… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) April 13, 2025

Специалисты настаивают на том, что у парня могли быть сообщники, с которыми он держал контакт. Также известно, что он купил беспилотный летательный аппарат и взрывчатое вещество, чтобы использовать их для покушения.

В 2024 году Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо по касательной. Вторая попытка была совершена 15 сентября: произошла стрельба у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий. Преступников в обоих случаях задержали.