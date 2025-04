Готовил покушение на Трампа и убил родителей: в США предъявили обвинения подростку

Историю расследования 12 апреля рассказали на телеканале ABC News.

Парня задержали еще в марте, ему были предъявлены различные обвинения, в том числе за убийства и сокрытие тел. При проверке мобильного телефона подозреваемого полиция нашла материалы нацистского характера, имеющие отношение к радикальной сатанинской секте. Кроме того, у подростка также нашли документы, предположительно, написанные им самим, с призывом к покушению на американского лидера и началу революции.

