Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Китаец получил компенсацию 1,6 млн тенге после измены жены, а потом его арестовали

Китайцу заплатили крупную компенсацию после измены жены, а потом арестовали, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 09:35 Фото: pxhere
Семейная пара из Китая не прошла проверку на преданность. 33-летний мужчина по фамилии Лу застал жену с любовником, заснял их утехи на видео и обратился в суд, сообщает Zakon.kz.

Обманутому мужчине пошли навстречу и выплатили неплохую компенсацию. Она составила 3,5 тыс.  долларов (более 1,6 млн тенге). Однако через время любовник жены сообщил о нем в полицию и обвинил в шантаже.

Лу суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 700 долларов (более 300 тыс. тенге). Впрочем, мужчина не растерялся и подал на апелляцию.

Как отмечено в публикации издания South China Morning Post, через некоторое время дело пересмотрели и вынесли оправдательный приговор.

"В постановлении указано, что сам любовник нарушил общественные и моральные нормы, вступив в отношения с женой Лу", – говорится в материале.

Не так давно мы рассказывали другую интересную историю. Тогда 52-летняя Чжон Ян из Китая, занимавшая пост губернатора и заместителя секретаря партии провинции Гуйчжоу, оказалась за решеткой. Ее приговорили к 13 годам и выписали крупный штраф. Все дело в том, что, будучи чиновницей, она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму более 4 млрд тенге.

Читайте также

Китай
В Китае нашли древнюю гробницу возрастом пять тысяч лет
Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд
Китай впервые за 24 года отправил в США гигантских панд
Признаки существования внеземных цивилизаций нашли ученые Китая и Британии
Сигналы внеземных цивилизаций обнаружили конкурирующие астрономы Китая и Британии
Анастасия Московчук
Китай 2024 год Семья Измены Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Тайные силы: почему Ванга боялась Тельцов, Скорпионов и Рыб
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Жителей Алматы и Шымкента ждут заморозки со снегом
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: