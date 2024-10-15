Китаец получил компенсацию 1,6 млн тенге после измены жены, а потом его арестовали

Семейная пара из Китая не прошла проверку на преданность. 33-летний мужчина по фамилии Лу застал жену с любовником, заснял их утехи на видео и обратился в суд, сообщает Zakon.kz.

Обманутому мужчине пошли навстречу и выплатили неплохую компенсацию. Она составила 3,5 тыс. долларов (более 1,6 млн тенге). Однако через время любовник жены сообщил о нем в полицию и обвинил в шантаже.

Лу суд приговорил к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в 700 долларов (более 300 тыс. тенге). Впрочем, мужчина не растерялся и подал на апелляцию.

Как отмечено в публикации издания South China Morning Post, через некоторое время дело пересмотрели и вынесли оправдательный приговор.

"В постановлении указано, что сам любовник нарушил общественные и моральные нормы, вступив в отношения с женой Лу", – говорится в материале.

Не так давно мы рассказывали другую интересную историю. Тогда 52-летняя Чжон Ян из Китая, занимавшая пост губернатора и заместителя секретаря партии провинции Гуйчжоу, оказалась за решеткой. Ее приговорили к 13 годам и выписали крупный штраф. Все дело в том, что, будучи чиновницей, она завела романы с 58 подчиненными и получила от них взятки на сумму более 4 млрд тенге.