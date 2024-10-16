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Турист погиб, пытаясь сделать оригинальную фотографию в Индонезии

Турист погиб, позируя для фото в Индонезии, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 21:28 Фото: скриншот видео
В Индонезии туриста 21-летнего Рони Джосуа Симанджунтака смыло волной, пока он позировал для фото, стоя на камнях у воды, сообщает Zakon.kz.

По информации LADBible, инцидент произошел на пляже Кедунг Тумпанг в Восточной Яве. Мужчина стоял на прибрежных камнях и позировал для фотографии, когда произошел инцидент. Вместе с ним рядом находились его друзья, которые кинулись на помощь, но помочь не смогли и вызвали полицию.

Офицеры ищут студента третий день, но пока результатов нет – спасательные работы осложняются непогодой в регионе.


Ранее сообщалось, что из Казахстана принудительно выдворили туристов из Пакистана.

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