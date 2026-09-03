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Технологии

Более 30% энергетики Китая уже берется из Солнца

Астронавт, солнечные батареи, поле, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 06:19 Фото: magnific
Мощность солнечной энергетики в Китае впервые превысила угольную, сделав солнечную генерацию крупнейшим источником электроэнергии в стране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, это стало известно из сообщений Государственного управления по делам энергетики КНР.

К концу июля установленная мощность фотоэлектрических электростанций достигла 1,286 миллиардов киловатт, или 31,5% всей энергетической мощности Китая.

За первые семь месяцев года солнечные электростанции страны выработали более 802,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 15,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В ближайшие пять лет инвестиции в солнечную энергетику Китая превысят два триллиона юаней. Это означает дальнейшее увеличение объемов экологически чистой энергии, укрепление энергетической безопасности страны и формирование более чистого двигателя экономического роста.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году Китай обнаружил 30 млн тонн урана в пустыне Ордос во Внутренней Монголии. Эти месторождения могут укрепить энергетическую самодостаточность Китая и повысить его значимость в ядерном секторе.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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