Австралийка потянулась за телефоном и застряла в расщелине на 7 часов
По информации NBC News, провалилась в двухметровую расщелину между двумя валунами, но в итоге повисла за ноги вниз головой и не смогла выбраться.
Фото: Скорая помощь Нового Южного Уэльса через Facebook
Об этом сообщили в службе скорой помощи Нового Южного Уэльса. Долина Хантер находится к северу от Сиднея в Новом Южном Уэльсе.
Друзья попытались освободить пострадавшую, но безуспешно, и после того, как она провисела вверх ногами больше часа, они позвонили по номеру службы экстренной помощи в Австралии Triple Zero.
Фото: Скорая помощь Нового Южного Уэльса через Facebook
В итоге женщина отделалась лишь царапинами и синяками. При этом спасатели не смогли вернуть ее телефон.
Ранее сообщалось, что погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства.