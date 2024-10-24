Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге
Первым на сцене выступил Эминем, а затем пригласил Обаму. Тот зачитал трек музыканта "Lose Yourself".
Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY— MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024
Обама шутливо уточнил, что обычно не нервничает на публичных выступлениях, но после Эминема выступать ему еще не приходилось.
Сам же Эминем опубликовал совместный снимок на странице в Instagram с Обамой и призвал местных жителей Детройта проголосовать на выборах за Харрис.
"Я считаю, что важно использовать свой голос... Харрис поддерживает будущее этой страны, где свободы и другие ценности будут защищены и соблюдены", – написал композитор.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент. После выхода из президентской гонки действующего президента Джо Байдена, кандидатами в президенты от двух главенствующих партий стали вице-президент Камала Харрис (кандидат от Демократической партии) и 45-й президент Дональд Трамп (кандидат от Республиканской партии).
Несколько дней назад Обама и Байден поздравили Камалу Харрис с 60-летием.
Что касается 52-летнего Эминема, то 4 октября он поделился с поклонниками радостью, что впервые станет дедушкой.