Барак Обама зачитал рэп Эминема на митинге

В штате Мичиган на днях состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. В мероприятии приняли участие бывший глава страны (2009–2017) Барак Обама и рэп-исполнитель Эминем, сообщает Zakon.kz.

Первым на сцене выступил Эминем, а затем пригласил Обаму. Тот зачитал трек музыканта "Lose Yourself".

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Обама шутливо уточнил, что обычно не нервничает на публичных выступлениях, но после Эминема выступать ему еще не приходилось.

Сам же Эминем опубликовал совместный снимок на странице в Instagram с Обамой и призвал местных жителей Детройта проголосовать на выборах за Харрис.

"Я считаю, что важно использовать свой голос... Харрис поддерживает будущее этой страны, где свободы и другие ценности будут защищены и соблюдены", – написал композитор.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент. После выхода из президентской гонки действующего президента Джо Байдена, кандидатами в президенты от двух главенствующих партий стали вице-президент Камала Харрис (кандидат от Демократической партии) и 45-й президент Дональд Трамп (кандидат от Республиканской партии).

Несколько дней назад Обама и Байден поздравили Камалу Харрис с 60-летием.

Что касается 52-летнего Эминема, то 4 октября он поделился с поклонниками радостью, что впервые станет дедушкой.