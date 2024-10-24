Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Палестина планирует участвовать в работе БРИКС

Палестина планирует участвовать в работе БРИКС, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 23:15 Фото: pexels
Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов участвовать в работе группы БРИКС в любой форме, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС.

"Мы рады наблюдать за развитием БРИКС и готовы сотрудничать с этой группой в подходящей для нее форме: как участник или как партнер", – отметил Махмуд Аббас.

Он также добавил, что Палестина "будет рада участвовать вместе с Россией в работе этого объединения".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина 23 октября 2024 года прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава государства провел ряд бесед с участниками саммита, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Какие заявления сделал Токаев на саммите БРИКС, можно прочитать здесь.

Читайте также

пожар в Южной Корее
Крупный пожар вспыхнул на военном складе США в Южной Корее
певица
Селин Дион рассказала, как вести себя в случае выявления страшного диагноза
президент РФ
Список государств-партнеров согласовали страны БРИКС
Елена Беляева
Россия Палестина 2024 год Политика Внешняя политика
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Василиса Володина, гороскоп на ноябрь 2024
Василиса Володина назвала знаки зодиака, которым придется туго в ноябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: