Врач из Западной Бенгалии изнасиловал пациентку под транквилизатором

29 октября полиция Западной Бенгалии арестовала врача в Хаснабаде по обвинению в изнасиловании пациентки после введения ей транквилизирующей сыворотки, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, в окружной полиции сообщили, что врач был арестован на основании жалобы, поданной жертвой и ее мужем.

Жертва утверждает, что несколько дней назад, когда ее муж был за пределами штата, она обратилась за лечением к обвиняемому врачу.

Врач ввел ей транквилизаторы, а затем изнасиловал ее. Также врач сделал несколько интимных снимков жертвы, пока она находилась в беспомощном состоянии, и шантажировал ее, угрожая сделать эти фотографии вирусными.

Жертва насилия призналась, что, шантажируя ее, врач впоследствии изнасиловал ее более одного раза.

Когда муж женщины вернулся домой, она все ему рассказала. Он утешил ее и убедил подать заявление в полицию, чтобы насильника арестовали.

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