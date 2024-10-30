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В Сочи нашли тело пропавшей Кристины Рэй

В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:10 Фото: из личного архива Кристины Рэй
Гибель российской рекордсменки поразила страну. В сочинском коллекторе нашли тело обладательницы самых больших губ в мире, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, тело женщины обнаружили на территории Хостинского района в Сочи. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

9 октября в соцсетях поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили о поиске пропавшей в конце сентября Кристины Рэй (Кожевниковой), которая некогда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.

В настоящее время тело девушки направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти.

Как рассказали в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда, "вчера днем в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали тело женщины из коллектора" и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее появилась информация, что британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме.

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