В Сочи нашли тело пропавшей Кристины Рэй
По информации РИА Новости, тело женщины обнаружили на территории Хостинского района в Сочи. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
9 октября в соцсетях поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили о поиске пропавшей в конце сентября Кристины Рэй (Кожевниковой), которая некогда попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.
В настоящее время тело девушки направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти.
Как рассказали в пресс-службе Южного регионального поискового-спасательного отряда, "вчера днем в Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали тело женщины из коллектора" и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее появилась информация, что британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме.