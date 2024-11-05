Китайские ученые разработали новый тип микроволнового оружия – "Звезду смерти"
По информации газеты South China morning post, эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.
"Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель," – говорится в сообщении.
Как уточняется, ученым и инженерам на западе Китая удалось построить семь микроволновых излучателей, которые они соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Тем самым выпускаемые волны из разных излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели.
Отметим, что боевая космическая станция в знаменитой серии фильмов могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один мощнейший луч.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря.