Китайские ученые разработали новый тип микроволнового оружия – "Звезду смерти"

Ученые из Китая разработали новый тип микроволнового оружия, которое синхронизирует и направляет электромагнитные волны для поражения целей, принцип которой напоминает работу "Звезды смерти" из "Звездных войн", сообщает Zakon.kz.

По информации газеты South China morning post, эксперименты подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и других спутников.

"Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств… Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель," – говорится в сообщении.

Как уточняется, ученым и инженерам на западе Китая удалось построить семь микроволновых излучателей, которые они соединили с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств. Тем самым выпускаемые волны из разных излучателей объединяются в один луч и одновременно достигают цели.

Отметим, что боевая космическая станция в знаменитой серии фильмов могла уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один мощнейший луч.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря.