В Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек до 9 лет

Власти Ирака планируют снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет, сообщает Zakon.kz.

Новый законопроект, предложенный ультраконсервативными шиитскими мусульманскими партиями, предусматривает такую поправку к закону о личном статусе. Об этом пишет The Telegraph.

Помимо возраста согласия, поправка лишит женщин:

права на развод;

опеку над детьми;

права на наследство.

Правящая коалиция утверждает, что такие положения соответствуют строгим толкованиям исламского права и направлена на защиту молодых девушек от "безнравственных отношений".

Иранскую студентку, раздевшуюся на днях в знак протеста, отправили на принудительное лечение.