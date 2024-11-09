В Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек до 9 лет
Фото: pixabay
Власти Ирака планируют снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет, сообщает Zakon.kz.
Новый законопроект, предложенный ультраконсервативными шиитскими мусульманскими партиями, предусматривает такую поправку к закону о личном статусе. Об этом пишет The Telegraph.
Помимо возраста согласия, поправка лишит женщин:
- права на развод;
- опеку над детьми;
- права на наследство.
Правящая коалиция утверждает, что такие положения соответствуют строгим толкованиям исламского права и направлена на защиту молодых девушек от "безнравственных отношений".
Иранскую студентку, раздевшуюся на днях в знак протеста, отправили на принудительное лечение.
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