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Законодательство РК

В Ираке намерены снизить возраст согласия для девочек до 9 лет

Ирак, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 04:20 Фото: pixabay
Власти Ирака планируют снизить возраст согласия для девочек с 18 до 9 лет, сообщает Zakon.kz.

Новый законопроект, предложенный ультраконсервативными шиитскими мусульманскими партиями, предусматривает такую поправку к закону о личном статусе. Об этом пишет The Telegraph.

Помимо возраста согласия, поправка лишит женщин:

  • права на развод;
  • опеку над детьми;
  • права на наследство.

Правящая коалиция утверждает, что такие положения соответствуют строгим толкованиям исламского права и направлена на защиту молодых девушек от "безнравственных отношений".

Иранскую студентку, раздевшуюся на днях в знак протеста, отправили на принудительное лечение.

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