Штаб Харрис потратил 12 млн долларов на частные самолеты

Провальная президентская кампания Харрис, включавшая в себя митинги с участием таких звезд, как Дженнифер Лопес, названа "катастрофой стоимостью в 1 миллиард долларов", сообщает Zakon.kz.

Камала Харрис потратила ошеломляющие 12 млн долларов на частные самолеты, ведя электоральную кампанию против Дональда Трампа. Команда вице-президента выложила 2,6 млн долларов на этот вид транспорта только за последние недели кампании.

На прошлой неделе сопредседатель женского комитета Демократического национального комитета Линди Ли набросилась на Харрис, назвав ее президентскую гонку "эпической катастрофой".

Ли обвинила председателя кампании Джен О'Мэлли Диллон в "введении в заблуждение" демократов.

Демократический стратег Джон Рейниш разделяет схожие настроения. Он ранее критиковал кампанию Харрис за то, что она набрала 20 млн долларов в долг.

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