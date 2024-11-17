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Красные линии и Тайваньский вопрос: о чем говорили Джо Байден и Си Цзиньпин в Лиме

Джо Байден и Си Цзиньпин, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 10:23 Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press
Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. На это указал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Zakon.kz.

Лидеры беседовали в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме. Переговоры продлились чуть менее двух часов в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, пишет ТАСС.

Главы США и КНР обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион, отношения Америки и Китая. Как ожидается, это была последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.

"Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие – четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать", – отметил председатель КНР. По его словам, они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США.

Однако, признал Си Цзиньпин, противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны. Принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между КНР и Штатами.

Джо Байден заявил, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества. По его словам, обстоятельные разговоры предотвращают "просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт".

Также Байден отметил, что лидеры двух стран часто не соглашались друг с другом, но дискуссии всегда были "откровенными" и "открытыми".

"Цель Китая – стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США – остается неизменной" после выборов, заявил в свою очередь Си, признав "взлеты и падения" в отношениях между странами. Китай готов работать с новой администрацией США, чтобы поддерживать связь, расширять сотрудничество и справляться с разногласиями" – добавил он.

Си Цзиньпин отметил, что обе страны должны "продолжать искать правильный путь", чтобы поладить друг с другом и "достичь долгосрочного мирного сосуществования".

Ранее стало известно, что в США обновили стратегию использования ядерного оружия. Доклад об этом представил Конгрессу министр обороны США Ллойд Остин.

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