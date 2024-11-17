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Трамп установил исторических рекорд в политике США

президент США, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 01:53 Фото: pixabay
Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Axios, политик назначил 12 человек министерские посты за 12 дней после выборов. Отмечается, что он сделал это быстрее в пять раз, чем действующий президент США Джо Байден.

"Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", – подчеркнул декан Школы бизнеса Американского университета Дэвид Марчик.

Накануне Трамп назначил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. А после он выбрал пресс-секретаря Белого дома.

Кроме того, Пит Хегсет, которого Трамп недавно предложил на должность министра обороны США, достиг досудебного соглашения с женщиной, обвинявшей его в сексуальных домогательствах.

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