25-летний Джо Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится

В 2018 году американец Джо Димео, которому на тот момент было 19 лет, уснул за рулем авто и спровоцировал страшное ДТП. В результате аварии парень практически полностью обгорел, особенно пострадало лицо, сообщает Zakon.kz.

Четыре года назад Джо сделали уникальную операцию, длившуюся почти сутки. Молодому человеку пересадили руки, новое лицо, включая лоб, брови, уши, нос, веки, губы… На поиски донора ушло примерно 10 месяцев – им стал 48 летний мужчина, умерший от инсульта.

Фото: Джо Димео до автокатастрофы

На днях стало известно, что 25-летний Джо Димео женится. Избранницей мужчины стала 33-летняя Джессика Коби. Пара встречается уже довольно долго. Джессика во всем поддерживает своего избранника и помогает ему решать проблемы со здоровьем, которых, к сожалению, немало.

Фото: из архива Джо Димео

Пользователи соцсетей со всего мира поддерживают пару и желают им счастливой семейной жизни.

"Джо прошел через многое. Какой он особенный человек, и вы, Джессика, также удивительны. Продолжайте жить своими лучшими жизнями! В этом мире есть люди, которые имеют много богатства, но у них нет ни капли силы и выносливости, которые есть у вас обоих. Я аплодирую вам. Вы оба – любовь";

"Прекрасная пара! Не обращайте внимания на негатив! Пусть у вас все будет хорошо!";

"Джессика – ангел для Джо!";

"Верю в их искреннюю любовь!";

"Боже, молюсь за этого парня… Он пережил немало трудностей".

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