Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

25-летний Джо Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится

25-летний Джо Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:46 Фото: из архива Джо Димео
В 2018 году американец Джо Димео, которому на тот момент было 19 лет, уснул за рулем авто и спровоцировал страшное ДТП. В результате аварии парень практически полностью обгорел, особенно пострадало лицо, сообщает Zakon.kz.

Четыре года назад Джо сделали уникальную операцию, длившуюся почти сутки. Молодому человеку пересадили руки, новое лицо, включая лоб, брови, уши, нос, веки, губы… На поиски донора ушло примерно 10 месяцев – им стал 48 летний мужчина, умерший от инсульта.

25-летний Джо Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:46

Фото: Джо Димео до автокатастрофы

На днях стало известно, что 25-летний Джо Димео женится. Избранницей мужчины стала 33-летняя Джессика Коби. Пара встречается уже довольно долго. Джессика во всем поддерживает своего избранника и помогает ему решать проблемы со здоровьем, которых, к сожалению, немало.

25-летний Джо Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 04:46

Фото: из архива Джо Димео

Пользователи соцсетей со всего мира поддерживают пару и желают им счастливой семейной жизни.

  • "Джо прошел через многое. Какой он особенный человек, и вы, Джессика, также удивительны. Продолжайте жить своими лучшими жизнями! В этом мире есть люди, которые имеют много богатства, но у них нет ни капли силы и выносливости, которые есть у вас обоих. Я аплодирую вам. Вы оба – любовь";
  • "Прекрасная пара! Не обращайте внимания на негатив! Пусть у вас все будет хорошо!";
  • "Джессика – ангел для Джо!";
  • "Верю в их искреннюю любовь!";
  • "Боже, молюсь за этого парня… Он пережил немало трудностей".

Ранее в США арестовали родителей за попытку задушить 17-летнюю дочь в школе.

Читайте также

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, контур тела на дороге
Двое британцев погибли в Испании после того, как автомобиль врезался в наполненную наркотиками лодку
Семья из семи человек погибла на Филиппинах
Тайфун Ман-И: семья из семи человек погибла на Филиппинах
Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах
Звезда российского балета выпал из окна при загадочных обстоятельствах
Аксинья Титова
США 2024 год Аварии Социальные сети Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Королевская семья Саудовской Аравии, состояние
Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: