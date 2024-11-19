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Редкими фотографиями с семейного отдыха поделилась Кристина Агилера

Кристина Агилера опубликовала фотографии с семейного отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 20:02 Фото: Instagram/xtina
Американская певица Кристина Агилера поделилась с подписчиками снимками с бойфрендом Мэттью Ратлером и детьми на отдыхе, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что певица редко делится семейными фотографиями с дочерью Саммер от Ратлера и сыном Максом от первого брака с Джорданом Братманом. Семья отправилась вместе в отпуск.

Также на снимках артистка показала себя в разных образах: на реке, в бассейне и даже на руках бойфренда.

У знаменитости двое детей. С 2005-го по 2011 год певица была замужем за работником музыкального маркетинга Джорданом Брэтманом. В браке у них родился сын Макс Лайрон, сейчас подростку 16 лет. С 2010 года Кристина Агилера состоит в отношениях с Мэттью Ратлером. Возлюбленный артистки сделал ей предложение еще 14 февраля 2014 года, но свадьбу они пока не сыграли. А 16 августа 2014 году у пары родилась дочь Саммер Рэйн.

Ранее сообщалось, что в семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша.

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