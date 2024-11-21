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Четвертую за сутки волну ударов по Бейруту начали израильские военные

Четвертую за сутки волну ударов по Ливану начали израильские военные, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 21:48 Фото: wikimedia.org
21 ноября самолеты израильских ВВС начали четвертую волну ударов по южному пригороду Бейрута, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в результате попадания ракеты в жилое здание в районе Гхбейри произошел мощный взрыв, который был слышен в центральных районах столицы.

Отмечается, что первые удары были нанесены в районе 4:00 по местному времени. В южном пригороде Бейрута военные Израиля атаковали девять объектов.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьера Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали ситуацию.

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