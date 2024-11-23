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До 11 человек выросло число жертв из-за удара ЦАХАЛ по Бейруту

Израиль, авиация, , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 11:57 Фото: pixabay
По меньшей мере 11 человек погибли и еще 33 получили ранения в результате воздушной атаки израильских ВВС на столицу Ливана, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привел телеканал Al Hadath со ссылкой на медицинские источники в Бейруте.

Ранее Центр по чрезвычайным операциям при Министерстве здравоохранения республики сообщил о четырех погибших и 23 раненых.

"В районе Эль-Боста эль-Фаука, по которому был нанесен удар, разрушен полностью 8-этажный дом, повреждены еще пять соседних зданий. Бригады спасателей продолжают разборку завалов на месте взрыва. Число жертв и пострадавших может быть больше", – говорится в публикации.

В ночь на субботу, 23 ноября 2024 года, израильская боевая авиация нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Утром ВВС Израиля нанесли удар по жилому зданию в центральном районе Бейрута Баста, в результате чего оно обрушилось.

Четвертую за сутки волну ударов по Бейруту израильские военные начали 21 ноября.

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