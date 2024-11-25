В секторе Газа разграбили около сотни грузовиков с гуманитарной помощью

23 ноября на юге Газы было разграблено около сотни грузовиков с гуманитарной помощью. БАПОР, агентство ООН по делам палестинских беженцев, назвало это "одним из худших" инцидентов такого рода, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, из 109 грузовиков, перевозивших продовольствие для БАПОР и Всемирной продовольственной программы из контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом в Газу, 97 грузовиков "потерялись" в результате разграбления.

Водителей заставляли разгружать грузовики под угрозой применения оружия, сотрудники гуманитарных организаций получали ранения, а транспортные средства были серьезно повреждены.

В ООН не назвали виновных в грабежах.

Ранее стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело израильского раввина Цви Когана, который с 21 ноября 2024 года числился пропавшим без вести.

