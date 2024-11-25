Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце
Согласно данным лаборатории, вспышка произошла на восточном крае Солнца.
"Событие, судя по всему, будет сопровождаться выбросом массы, который с вероятностью 100% уйдет в сторону мимо Земли. Иные сценарии не рассматриваются, так как основная энергия вспышки сосредоточена на обратной стороне за краем солнечного диска", – подчеркнули эксперты.
Фото: xras.ru
По этой причине событие, уточнили в лаборатории, скорее всего, имеет более высокий балл, но часть его энергии была экранирована солнечным диском.
По мощности рентгеновского излучения вспышки делят на классы A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождает выброс солнечной плазмы, облака которой могут достигнуть Земли и спровоцировать магнитные бури.
Такие явления также способны влиять на работу спутников и системы связи, вызывать полярные сияния в высоких широтах.
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