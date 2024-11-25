Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

На Солнце 25 ноября 2024 года произошла мощная вспышка уровня М9.4 продолжительностью 34 минуты. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) назвали ее первой достойной упоминания после трехнедельного перерыва, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным лаборатории, вспышка произошла на восточном крае Солнца.

"Событие, судя по всему, будет сопровождаться выбросом массы, который с вероятностью 100% уйдет в сторону мимо Земли. Иные сценарии не рассматриваются, так как основная энергия вспышки сосредоточена на обратной стороне за краем солнечного диска", – подчеркнули эксперты.

Фото: xras.ru

По этой причине событие, уточнили в лаборатории, скорее всего, имеет более высокий балл, но часть его энергии была экранирована солнечным диском.

По мощности рентгеновского излучения вспышки делят на классы A, B, C, M и X. Вспышки обычно сопровождает выброс солнечной плазмы, облака которой могут достигнуть Земли и спровоцировать магнитные бури.

Такие явления также способны влиять на работу спутников и системы связи, вызывать полярные сияния в высоких широтах.

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