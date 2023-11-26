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Израиль и ХАМАС готовятся обменять третью группу заложников

рисунок "Палестина" Фото: freepik
Список третьей группы заложников, подлежащих освобождению, отправлен в офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

Боевики ХАМАС должны были в воскресенье освободить третью группу израильских заложников в обмен на палестинских пленников.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что получили список заложников, подлежащих освобождению, пишет Agence France-Presse.

По его словам, список проверяют сотрудники службы безопасности, и семьи заложников были проинформированы.

В знак хрупкости обменов последний обмен, состоявшийся в субботу, был отложен на несколько часов после того, как ХАМАС обвинил Израиль в нарушении своей части соглашения, которое знаменует четырехдневное прекращение огня.

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По словам официальных лиц, несмотря на спор, поздно вечером ХАМАС освободил 13 израильтян и четырех тайских заложников. Израиль заявил, что, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключенных.

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