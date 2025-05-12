Молодого заложника с гражданством США и Израиля освободил ХАМАС

Представители ХАМАС освободили заложника Идана Александра, который имеет два гражданства – Израиля и США, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Hadath, 20-летний военнослужащий уже передан сотрудникам Международного комитета Красного Креста и в настоящий момент направляется вместе с ними в Израиль, где его уже ожидает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.



"Некоторое время назад "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (военное крыло ХАМАС) освободили заложника Идана Александра, обладающего израильским и американским гражданством", – говорится в сообщении иностранных СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, как семья заложника восприняла известие о его возвращении:

A moment of joy for the Alexander family as they received the update that Edan had been transferred to the Red Cross. ❤️ pic.twitter.com/RPtHxYHDkY — Nazi Hunters (@HuntersOfNazis) May 12, 2025

ХАМАС также подтвердил, что "готов к немедленному возобновлению переговоров о всеобъемлющем и постоянном прекращении огня" в Газе, и предупредил, что "продолжение боевых действий может привести к гибели" остающихся в анклаве заложников.

Отметим, что в конце апреля сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.

