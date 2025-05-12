#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
513.74
569.17
6.33
Мир

Молодого заложника с гражданством США и Израиля освободил ХАМАС

Идан Александр передан сотрудникам Красного Креста, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 21:17 Фото: социальная сеть X/@elikowaz/Идан Александр
Представители ХАМАС освободили заложника Идана Александра, который имеет два гражданства – Израиля и США, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Al Hadath, 20-летний военнослужащий уже передан сотрудникам Международного комитета Красного Креста и в настоящий момент направляется вместе с ними в Израиль, где его уже ожидает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

"Некоторое время назад "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (военное крыло ХАМАС) освободили заложника Идана Александра, обладающего израильским и американским гражданством", – говорится в сообщении иностранных СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, как семья заложника восприняла известие о его возвращении:

ХАМАС также подтвердил, что "готов к немедленному возобновлению переговоров о всеобъемлющем и постоянном прекращении огня" в Газе, и предупредил, что "продолжение боевых действий может привести к гибели" остающихся в анклаве заложников.

Отметим, что в конце апреля сообщалось, что ХАМАС готов на пятилетнее перемирие с Израилем в обмен на освобождение заложников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Отрезала палец и хранила в холодильнике: японка из ревности истязала бойфренда
Мир
20:51, Сегодня
Отрезала палец и хранила в холодильнике: японка из ревности истязала бойфренда
Индия приостановила удары по Пакистану
Мир
20:25, Сегодня
Индия приостановила удары по Пакистану
Япония показала рельсовую пушку для защиты от ракет Китая и Северной Кореи
Мир
19:42, Сегодня
Япония показала рельсовую пушку для защиты от ракет Китая и Северной Кореи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: