Молодого заложника с гражданством США и Израиля освободил ХАМАС

По данным телеканала Al Hadath, 20-летний военнослужащий уже передан сотрудникам Международного комитета Красного Креста и в настоящий момент направляется вместе с ними в Израиль, где его уже ожидает спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.



В социальных сетях распространилось видео, как семья заложника восприняла известие о его возвращении:

A moment of joy for the Alexander family as they received the update that Edan had been transferred to the Red Cross. ❤️ pic.twitter.com/RPtHxYHDkY