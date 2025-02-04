В Сети обсуждают новое фото Кейт Миддлтон, сделанное шестилетним принцем

В честь Всемирного дня борьбы с раком Кенсингтонский дворец опубликовал новую фотографию 43-летней Кейт Миддлтон. Этот снимок сделал ее шестилетний сын Луи, сообщает Zakon.kz.

В кадре, размещенном на странице в Instagram, можно увидеть, как принцесса Уэльская позирует в лесу с раскинутыми руками.

"Не забывайте лелеять всё то, что лежит за пределами болезни", – гласит описание к снимку.

Примечательным является тот факт, что Миддлтон сфотографировал ее младший сын.

Комментаторы как один поблагодарили младшего ребенка в королевской семье и назвали кадр невероятно пронзительным.

Принцесса Уэльская с конца ноября 2023 года перестала появляться на публике, что породило немало слухов. В марте 2024 года она объявила о том, что у нее обнаружили рак. Точный диагноз Миддлтон неизвестен. Она проходила курс химиотерапии, который завершился в сентябре.

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Уже 14 января 2025 года она заявила, что находится в стадии ремиссии. По ее словам, жизнь уже не будет прежней. Также она добавила, что с оптимизмом смотрит в будущее и предвкушает насыщенный и полноценный год.