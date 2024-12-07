В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

В первом туре голосования победил независимый кандидат, ультраправый политик Кэлин Джорджеску. Однако вскоре Конституционный суд аннулировал решение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание euronews всего за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, в который вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристский политик Елена Ласкони, Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования.

"24 ноября в первом туре голосования Кэлин Джорджеску одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из "Союза за спасение Румынии", которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря", – говорится в сообщении.

Вердикт Конституционного суда был вынесен после обнародования данных румынских спецслужб, согласно которым в избирательный процесс в Румынии пытались вмешаться другие страны.

После пересчета бюллетеней Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре суд начал получать многочисленные жалобы и иски с требованием отменить их. Причины, по которым судьи приняли итоговое решение об аннулировании, пока не ясны.

Новую дату выборов должно назначить правительство.

Ранее сообщалось, что в Румынии начались президентские выборы.