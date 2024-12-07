#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Мир

В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 10:51 Фото: pixabay
В первом туре голосования победил независимый кандидат, ультраправый политик Кэлин Джорджеску. Однако вскоре Конституционный суд аннулировал решение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание euronews всего за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, в который вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристский политик Елена Ласкони, Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования.

"24 ноября в первом туре голосования Кэлин Джорджеску одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из "Союза за спасение Румынии", которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря", – говорится в сообщении.

Вердикт Конституционного суда был вынесен после обнародования данных румынских спецслужб, согласно которым в избирательный процесс в Румынии пытались вмешаться другие страны.

После пересчета бюллетеней Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре суд начал получать многочисленные жалобы и иски с требованием отменить их. Причины, по которым судьи приняли итоговое решение об аннулировании, пока не ясны.

Новую дату выборов должно назначить правительство.

Ранее сообщалось, что в Румынии начались президентские выборы.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
В Евросоюзе обвинили Илона Маска в изменении алгоритмов X
Мир
11:22, Сегодня
В Евросоюзе обвинили Илона Маска в изменении алгоритмов X
Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных
Мир
10:46, Сегодня
Иран эвакуирует из Сирии своих дипломатов и военных
Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти
Мир
09:48, Сегодня
Суд прекратил разбирательство по делу Трампа о захвате власти
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: