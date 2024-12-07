В Румынии отменили итоги первого тура президентских выборов
Как сообщает издание euronews всего за два дня до второго тура президентских выборов в Румынии, в который вышли ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску и проевропейский, центристский политик Елена Ласкони, Конституционный суд страны принял решение аннулировать результаты первого тура голосования.
"24 ноября в первом туре голосования Кэлин Джорджеску одержал победу с 22,9% голосов и вышел в решающий тур вместе с Еленой Ласкони из "Союза за спасение Румынии", которая набрала 19,8%. Президент должен был определиться на голосовании 8 декабря", – говорится в сообщении.
Вердикт Конституционного суда был вынесен после обнародования данных румынских спецслужб, согласно которым в избирательный процесс в Румынии пытались вмешаться другие страны.
После пересчета бюллетеней Конституционный суд даже успел утвердить эти результаты. Правда, вскоре суд начал получать многочисленные жалобы и иски с требованием отменить их. Причины, по которым судьи приняли итоговое решение об аннулировании, пока не ясны.
Новую дату выборов должно назначить правительство.
Ранее сообщалось, что в Румынии начались президентские выборы.