Экс-президент Грузии Зурабишвили нашла новую работу
Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Саломе Зурабишвили стала сотрудником американского института Маккейна при государственном университете Аризоны, сообщает Zakon.kz.
Согласно объявлению на сайте и соцсетях института, 72-летняя экс-президент Грузии будет использовать свой дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития.
Институт был основан в 2012 году на деньги, оставшиеся от президентской кампании сенатора Джона Маккейна.
В числе бывших спонсоров организации:
- Джордж Сорос;
- SpaceX;
- правительства Саудовской Аравии и Дании.
Заявленные цели института – это продвижение демократических ценностей и обучение новых лидеров.
Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентскую резиденцию 29 декабря, заявив, что "уносит с собой легитимность". А с 1 января 2025 года у депутатов парламента и членов правительства Грузии ощутимо выросла зарплата.
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