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Экс-президент Грузии Зурабишвили нашла новую работу

США, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 05:10 Фото: Instagram/salome_zourabichvili
Саломе Зурабишвили стала сотрудником американского института Маккейна при государственном университете Аризоны, сообщает Zakon.kz.

Согласно объявлению на сайте и соцсетях института, 72-летняя экс-президент Грузии будет использовать свой дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития.

Институт был основан в 2012 году на деньги, оставшиеся от президентской кампании сенатора Джона Маккейна.

В числе бывших спонсоров организации:

  • Джордж Сорос;
  • SpaceX;
  • правительства Саудовской Аравии и Дании.

Заявленные цели института – это продвижение демократических ценностей и обучение новых лидеров.

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентскую резиденцию 29 декабря, заявив, что "уносит с собой легитимность". А с 1 января 2025 года у депутатов парламента и членов правительства Грузии ощутимо выросла зарплата.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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