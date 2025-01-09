Экс-президент Грузии Зурабишвили нашла новую работу

Саломе Зурабишвили стала сотрудником американского института Маккейна при государственном университете Аризоны, сообщает Zakon.kz.

Согласно объявлению на сайте и соцсетях института, 72-летняя экс-президент Грузии будет использовать свой дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития.

Институт был основан в 2012 году на деньги, оставшиеся от президентской кампании сенатора Джона Маккейна.

В числе бывших спонсоров организации:

Джордж Сорос;

SpaceX;

правительства Саудовской Аравии и Дании.

Заявленные цели института – это продвижение демократических ценностей и обучение новых лидеров.

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентскую резиденцию 29 декабря, заявив, что "уносит с собой легитимность". А с 1 января 2025 года у депутатов парламента и членов правительства Грузии ощутимо выросла зарплата.