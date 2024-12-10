Заупокойная месса по жертвам наводнения прошла в Испании
Фото: Instagram/casareal.es
В ночь на 10 декабря в Кафедральном соборе Валенсии прошла заупокойная месса по жертвам недавнего наводнения, сообщает Zakon.kz.
На торжественной и траурной церковной поминальной службе по 222 погибшим присутствовала королевская чета и другие официальные лица Испании. Информацию об этом разместили на странице королевской семьи в Instagram.
Фото: Instagram/casareal.es
В конце октября сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании, после чего правительство Испании объявило официальный траур 31 октября, 1 и 2 ноября в знак соболезнования погибшим и пропавшим без вести в результате наводнений 29 и 30 октября 2024 года.
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