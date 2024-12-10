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Мир

Заупокойная месса по жертвам наводнения прошла в Испании

Наводнение, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:44 Фото: Instagram/casareal.es
В ночь на 10 декабря в Кафедральном соборе Валенсии прошла заупокойная месса по жертвам недавнего наводнения, сообщает Zakon.kz.

На торжественной и траурной церковной поминальной службе по 222 погибшим присутствовала королевская чета и другие официальные лица Испании. Информацию об этом разместили на странице королевской семьи в Instagram.

Испания, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 07:44

Фото: Instagram/casareal.es

В конце октября сильнейший шторм вызвал наводнения в Испании, после чего правительство Испании объявило официальный траур 31 октября, 1 и 2 ноября в знак соболезнования погибшим и пропавшим без вести в результате наводнений 29 и 30 октября 2024 года.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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