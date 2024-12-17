Татьяна Овсиенко рассказала, как решилась на усыновление

Российская певица Татьяна Овсиенко рассказала об усыновлении ребенка и рождении внука, сообщает Zakon.kz.

По информации aif.ru, в конце 1990-х во время гастролей в Пензе Овсиенко передали из зала просьбу привезти в местный Дом малютки зеленые яблоки. Артистка сама привезла фрукты и решила осмотреть заведение. Во время визита главврач попросила звезду о помощи – узнать в Москве о возможности операции мальчика Игоря с пороком сердца, которого никто не усыновлял. Известный кардиолог рассказал Овсиенко, что шансы на удачный исход операции есть, но их мало.

"Стала звонить в дом малютки, там не хотели брать на себя такую ответственность. Но я убедила со словами, что если Игорю осталось жить несколько месяцев, то надо дать ему этот единственный шанс. Игорю на тот момент было два года семь месяцев, а весил он 7800 г", – вспоминает она.

По ее словам, мальчика привезли в Москву, он перенес долгую операцию. Все время, что ребенок провел в больнице, Овсиенко была рядом, спала на полу возле кроватки. Расстаться с ним она не смогла.

"Да неужели я, здоровая лошадь, не воспитаю ребенка? Звоню Владимиру Григорьевичу (мужу, музыканту Владимиру Дубовицкому), говорю, что надо усыновить Игоря, а если он не согласен, я буду разводиться", – вспоминает она.

На усыновление тогдашний супруг согласился. Сейчас сыну Овсиенко 28 лет, а внуку восемь. Он женат на девушке итало-бразильского происхождения, живет в США. О своем усыновлении он знал еще с 8-го класса – мальчику рассказали об этом в школе.

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